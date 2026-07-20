EFE

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Irán afirma haber recibido nuevas propuestas de mediadores para frenar escalada con EEUU

Irán afirmó este lunes que varios mediadores le han transmitido nuevas propuestas e iniciativas para evitar una mayor escalada de las tensiones con Estados Unidos, tras nueve días consecutivos de cruces de fuego después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz por ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

"Puedo confirmar que durante estos días la diplomacia ha estado activa y que algunas ideas han sido transmitidas a la República Islámica de Irán por parte de varios mediadores", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre las informaciones acerca de posibles propuestas para reactivar las negociaciones de paz con Estados Unidos.