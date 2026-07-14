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El Gobierno del Reino Unido dijo este martes que la firma con la Unión Europea (UE) del acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit

Bruselas, 14 jul (EFE).- El Gobierno del Reino Unido dijo este martes que la firma con la Unión Europea (UE) del acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit "aporta certidumbre a los ciudadanos y empresas" del Peñón, que está bajo soberanía británica desde 1713. El secretario de Estado para Europa, América del Norte y los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty, afirmó en un comunicado que el pacto "protege la soberanía británica" y sus instalaciones militares y cuenta además "con el pleno respaldo del Gobierno y el Parlamento de Gibraltar". Más información