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El Gobierno eleva a 133 los españoles desaparecidos en Venezuela y mantiene cinco muertos

El último balance oficial que ha facilitado este sábado el Gobierno sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 119 a 133 los desaparecidos, y mantiene las cifras previas de cinco fallecidos y 14 ciudadanos localizados, pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores. (Fuente: Europa Press / DPA / Comisión Europea / Ministerio para la Comunicación de Venezuela)