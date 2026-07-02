EFE

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Familiares de víctimas reclaman justicia al cumplirse mil días desde los ataques de Hamás

Manifestantes antigubernamentales bloquearon este jueves una carretera frente a la Knéset (parlamento israelí) para recordar los 1.000 días transcurridos desde los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 y exigir una investigación estatal sobre lo ocurrido.

La protesta formó parte de movilizaciones convocadas en todo Israel por el Consejo de Octubre, que agrupa a unas 1.500 familias de víctimas y de rehenes. Algunas personas portaron un cartel con el mensaje en hebreo «1.000 días de Shiva», en alusión al duelo judío. Más información