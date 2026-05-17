Dos F-18 estadounidenses se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho (EEUU)
Dos aviones de combate F-18 estadounidenses han quedado destruidos este domingo tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en la Base Aérea de Mountain Home, en Idaho. Los cuatro pilotos han podido activar el sistema de eyección y están bien.
El incidente ha ocurrido durante el festival Gunfighter Skies cuando dos cazas E/A-18G Growler del equipo Vikings volaban en paralelo, pero se han enganchado hasta provocar la caída de ambos aparatos a tierra.
Un portavoz de la base, Antwain Hanks, ha confirmado el incidente al diario 'Idaho Statesman' y que los militares "están a salvo".
