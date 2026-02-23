Sara Fernández

Exponen en el Louvre la foto del expríncipe Andrés tras salir de la cárcel por el caso Epstein

Activistas de la organización anti milmillonarios “Everyone Hates Elon” acudieron este domingo 22 de febrero al Museo del Louvre de París, donde colgaron una fotografía enmarcada de Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe de Reino Unido, tomada por un fotógrafo de la agencia internacional de noticias Reuters el 19 de febrero, en la que aparece sentado en la parte trasera de un coche al salir de una comisaría el día de su detención. Los activistas colocaron además una etiqueta bajo la imagen con el texto: “He’s Sweating Now – 2026” (“Ahora sí que suda– 2026”) y aseguraron que pretendían enviar el mensaje de que el miembro de la realeza caído en desgracia debe rendir cuentas ante la justicia. “Pensamos que mostraríamos al ex príncipe Andrés cómo el mundo lo recordará colocando esta icónica foto de su arresto en el Louvre. Esperemos que esto sea solo el comienzo. Justicia para todas las supervivientes de Epstein”, señaló un portavoz del grupo en un comunicado remitido a Reuters. La fotografía y el rótulo permanecieron expuestos durante unos 15 minutos antes de que el personal del museo los retirara. Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey británico Carlos, fue detenido el jueves, día en que cumplía 66 años, bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público, tras acusaciones de haber enviado documentos confidenciales del gobierno británico al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. La policía británica indicó el viernes que está contactando con antiguos agentes de protección que trabajaron para Mountbatten-Windsor e instó a cualquier persona con denuncias de delitos sexuales relacionados con Epstein a presentarse. En 2022, el miembro de la realeza alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos en la demanda civil presentada por la fallecida Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor en propiedades de Epstein o de sus asociados. Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente cualquier conducta indebida relacionada con Epstein y ha afirmado que lamenta su “relación poco acertada” con él. Más información