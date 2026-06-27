Foto: Oli SCARFF AFP | Vídeo: EFE

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Europa sigue presa del calor extremo

Europa afronta una ola de calor que se extiende por buena parte del continente, con temperaturas muy por encima de lo habitual para finales de junio y avisos meteorológicos en numerosos países. En algunos puntos se rozan o superan los 38-40 grados, mientras los servicios meteorológicos advierten de que el episodio podría prolongarse y mantener valores extremos en los próximos días.

La situación ha obligado a activar alertas sanitarias en varios países y ha dejado imágenes de ciudadanos tratando de combatir el calor en fuentes, ríos, piscinas y espacios públicos, así como incidencias puntuales en el transporte y las infraestructuras. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante un episodio de calor intenso que mantiene en alerta a gran parte de Europa occidental.