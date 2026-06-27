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Europa sigue presa del calor extremo

Europa sigue presa del calor extremo

Foto: Oli SCARFF AFP | Vídeo: EFE

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Europa sigue presa del calor extremo

Foto: Oli SCARFF AFP | Vídeo: EFE

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Europa afronta una ola de calor que se extiende por buena parte del continente, con temperaturas muy por encima de lo habitual para finales de junio y avisos meteorológicos en numerosos países. En algunos puntos se rozan o superan los 38-40 grados, mientras los servicios meteorológicos advierten de que el episodio podría prolongarse y mantener valores extremos en los próximos días.

La situación ha obligado a activar alertas sanitarias en varios países y ha dejado imágenes de ciudadanos tratando de combatir el calor en fuentes, ríos, piscinas y espacios públicos, así como incidencias puntuales en el transporte y las infraestructuras. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante un episodio de calor intenso que mantiene en alerta a gran parte de Europa occidental.