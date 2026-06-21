Estados Unidos, Irán y Pakistán inician la negociación de un acuerdo definitivo en Suiza. / Europa Press

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Estados Unidos, Irán y Pakistán inician la negociación de un acuerdo definitivo en Suiza

Imágenes del encuentro entre Pakistán, Irán y Estados Unidos en la ciudad suiza de Bürgenstock. Allí se han reunido el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el primer ministro de Pakistán Muhammad Shehbaz Sharif y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores del mismo país, Abbas Araghchi. Las cúpulas negociadoras de estos países se encuentran para comenzar su primera reunión tras la firma esta semana de un acuerdo preliminar de negociaciones que ahora mismo atraviesa su primera gran crisis, después de que Irán anunciara este pasado sábado un nuevo cierre sobre el estrecho de Ormuz en represalia a la continuación de la ofensiva israelí en el sur de Líbano.