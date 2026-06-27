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Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela.

Más de medio centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela, para localizar a los 14 españoles que continúan bajo los escombros, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha elevado a 133 el número de españoles desaparecidos y ha confirmado cinco fallecidos. Más información