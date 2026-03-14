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EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Irán aseguró este sábado que el ataque aéreo de Estados Unidos contra la estratégica isla de Kharg no causó daños en sus instalaciones petroleras. Según medios estatales iraníes, los bombardeos alcanzaron defensas aéreas, una base naval y el aeropuerto de la isla, provocando más de quince explosiones y una densa columna de humo. Washington afirmó haber destruido todos los objetivos militares y advirtió que podría atacar la infraestructura petrolera si Teherán continúa bloqueando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras Irán amenazó con represalias contra instalaciones energéticas vinculadas a EE. UU. en la región. Más información