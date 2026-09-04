EE.UU. y Ecuador hunden tercer barco que supuestamente operaba para Los Choneros / EFE

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EEUU y Ecuador hunden un tercer barco que supuestamente operaba para Los Choneros

El Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, interceptó y hundió este jueves una nueva embarcación que supuestamente operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible y apoyaba en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.