Sara Fernández

Así derriba Israel un caza iraní en pleno vuelo

“Completado, el objetivo ha caído, seguimos atacando”: Primeras imágenes del avión de combate ‘Adir’ (F-35I) derribando un avión de combate iraní (YAK-130) sobre el cielo de Teherán. Ayer miércoles, un avión de combate ‘Adir’ (F-35I) de la Fuerza Aérea Israelí derribó un avión de combate iraní (YAK-130) sobre el cielo de Teherán.La Fuerza Aérea Israelí continúa atacando decenas de infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní y busca obtener superioridad aérea sobre el cielo de Teherán.