Los cristianos ortodoxos reciben el Fuego Sagrado en Jerusalén
Los cristianos ortodoxos de Jerusalén sostuvieron velas encendidas este sábado durante la ceremonia del Fuego Sagrado en la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La tradición coincide con el Sábado Santo y, según la creencia de los cristianos ortodoxos orientales, la llama surge del interior de la Tumba de Cristo antes de ser distribuida entre las personas fieles reunidas en el templo.
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