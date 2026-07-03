EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Comienza en Teherán el homenaje a Alí Jameneí

rán comenzó este viernes un homenaje al asesinado líder supremo Alí Jameneí en Teherán con la participación de las autoridades iraníes y de delegaciones extranjeras, cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero y un día antes del inicio de los funerales públicos.

El féretro de Jameneí, cubierto con la bandera iraní, fue trasladado a la mezquita de Mosala, donde altos cargos iraníes y delegaciones de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano y Marruecos, entre otros, acudieron a rendir homenaje al que fuera la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica durante más de 36 años.