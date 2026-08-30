Ciudadanos acuden a la iglesia de Asker para acompañar a la familia real noruega / Paloma Rocha / EFE

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Ciudadanos acuden a la iglesia de Asker para acompañar a la familia real noruega

Numerosos ciudadanos se acercaron ya a primera hora de la mañana a la iglesia en la localidad de Asker, a unos veinte kilómetros al suroeste de Oslo, a la que asistirá la familia real noruega, a excepción de la reina Mette-Marit, para participar en la misa por el rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años de edad.

"Toda la nación está de luto en estos momentos, y reunirse en las iglesias puede hacer bien. También en Asker invitamos a la población local a una misa fúnebre en la iglesia de Asker, y damos una calurosa bienvenida a la familia real", afirma el preboste Øyvind Stabrun en un comunicado publicado por la Iglesia de Noruega en su página oficial.