Agencias

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Cientos de desaparecidos en unas inundaciones en el Nepal

Las autoridades nepalíes anunciaron el miércoles el despliegue de equipos de rescate de emergencia tras las inundaciones masivas en el norte del país, que ya han dejado al menos 16 muertos. Además, hay 390 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros, según ha informado la oficina de turismo de la región. El ministro de Asuntos Exteriores ha atribuido la repentina riada a un terremoto que provoó un deslizamiento de tierra y taponó el río Bhote Koshi. La crecida repentina del río Bhote Koshi ha arrasado aldeas y causado daños en carretereas, puentes e instalaciones del suministro energético. "Todavía no tenemos una evaluación precisa de los daños, pero las inundaciones son masivas y es probable que hayan afectado a numerosas zonas habitadas", declaró a la AFP un portavoz de la policía, Abi Narayan Kafle. Más información