Video: EFE / Foto: The White House / AFP

La Casa Blanca sorprende con video “Operation Epic Fury” con música de fondo de la Macarena

La Casa Blanca publicó ayer martes un video titulado “Operation Epic Fury”, el cual ha generado una ola de reacciones en redes sociales debido a su llamativa edición y selección musical. El material, difundido a través de los canales oficiales del gobierno estadounidense, muestra imágenes del ataque a Irán, así como escenas relacionadas con acciones de seguridad nacional y operaciones estratégicas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que el video utiliza como música de fondo “Macarena”, el icónico tema del dúo español Los del Río.