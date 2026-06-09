Sara Fernández

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Capturan al oso que mantenía en alerta a toda una localidad japonesa

La búsqueda de un oso negro avistado más de una docena de veces en la ciudad japonesa de Utsunomiya ha terminado hoy de forma exitosa.

Tras ser localizado en una zona urbana, el animal fue alcanzado con dardos tranquilizadores para posteriormente trasladarlo en un camión.

Los numerosos avistamientos del oso llevaron a las autoridades municipales a cerrar durante varios días las 94 escuelas de primaria y secundaria de la ciudad.

Las imágenes aéreas mostraron a los cazadores tranquilizando al oso con una pistola de dardos antes de subirlo a un camión y marcharse.

El aumento del número de ataques de osos, incluso en zonas urbanas, ha llevado al Gobierno a crear un grupo de trabajo especializado.

En 2025 el país registró un récord de 238 víctimas, 13 de ellas fallecidas, por ataques de plantígrados, según el Ministerio de Medio Ambiente.