Atraco al banco alemán: la policía se niega a decir cuántos rehenes están retenidos dentro de un banco "por razones tácticas"
"Una importante operación policial está actualmente en marcha aquí. Esto es en respuesta a una situación de rehenes en un banco aquí en Sinzig. La situación es actualmente estable. Esto significa que no hay peligro para las personas fuera de la zona acordonada. El helicóptero, que puede estar causando ansiedad a algunas personas, simplemente está allí para tomar fotografías aéreas de la escena. Por razones tácticas, no podemos proporcionar ninguna información en este momento sobre el número de personas involucradas. Es simplemente cuestión de no revelar información al público que alguien podría ser capaz de escuchar”, ha dicho la policía alemana.