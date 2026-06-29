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Dos ataques rusos matan a cinco personas en Dnipró y a otras tres en Zaporiyia
Al menos cinco personas han muerto por el impacto de un misil lanzado por las fuerzas rusas este lunes contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y otras tres en un ataque contra un minibús en la ciudad de Zaporiyia (sureste).
En el ataque contra Dnipró resultaron heridas otras 28 personas, de las que cuatro están en estado grave, añadió Ganzha.