EFE

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El arquitecto israelí Eyal Weizman presenta su trabajo sobre la conducta de Israel en Gaza

El arquitecto israelí Eyal Weizman, fundador de Forensic Architecture, un grupo pionero en la investigación de crímenes de guerra con fuentes abiertas, sostiene que la destrucción sistemática de Gaza por parte de Israel responde a una estrategia para hacerla inhabitable y expulsar a los palestinos.

"La Convención sobre genocidio prohíbe la destrucción de las condiciones que hacen la vida posible. No se trata de muertes directas, sino de eliminar aquellos elementos, edificios, hospitales, campos de cultivo, necesarios para que la gente pueda sobrevivir", afirma Weizman en una entrevista con EFE en Linz.