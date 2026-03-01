Secciones

Es noticia
Guerra IránTrumpGanadores GoyaChipreMWC 2026IRPF pensionesRosalíaBarçaRopa usadaZygmunt BaumanEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin
La alerta por misiles obliga a la población israelí a refugiarse en estaciones de tren, búnkeres y aparcamientos subterráneos

La alerta por misiles obliga a la población israelí a refugiarse en estaciones de tren, búnkeres y aparcamientos subterráneos

PI STUDIO

La alerta por misiles obliga a la población israelí a refugiarse en estaciones de tren, búnkeres y aparcamientos subterráneos

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Israelíes se refugian este domingo en una estación de tren y en estacionamientos subterráneos, durante una alerta de misiles, en la ciudad de Haifa. De igual manera, en la ciudad de Tel Aviv, unos ciudadanos israelíes se esconden en búnkeres.

TEMAS