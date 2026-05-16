Un Airbus A220-300 de Croatia Airlines, con 130 pasajeros a bordo, se salió de la pista en el aeropuerto de Split, en Croacia, después de que los pilotos decidieran abortar el despegue "de acuerdo con los procedimientos de seguridad"
Un Airbus A220-300 de Croatia Airlines, con 130 pasajeros a bordo, se salió de la pista en el aeropuerto de Split, en Croacia, después de que los pilotos decidieran abortar el despegue "de acuerdo con los procedimientos de seguridad"
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