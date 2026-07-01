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Una academia, una vivienda en Pozuelo de Alarcón y una mansión en República Dominicana: el patrimonio de Iker Casillas

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Iker Casillas se retiró en agosto de 2020 tras una carrera ejemplar en la que defendió la portería del Real Madrid, la selección española y el Oporto. Al mismo tiempo que rendía de manera excepcional sobre el terreno de juego, el guardameta de Móstoles ya estaba invirtiendo en distintos negocios para aumentar su patrimonio. Uno de sus grandes proyectos fue la Fundación Iker Casillas, una entidad centrada en promover la salud y la integración social. Además, gestiona varias sociedades empresariales y posee una vivienda en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una mansión en la República Dominicana. Más información