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¿Cuánto han cobrado Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber por actuar en la media parte de la final del Mundial 2026?
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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo ha pasado a la historia por la victoria de la selección española. El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), también ha marcado un antes y un después, al convertirse en la primera final mundialista con un espectáculo musical durante el descanso al más puro estilo de la Super Bowl, con una duración de casi 20 minutos. Más información
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