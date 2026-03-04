EFE

Blackpink tiñe de rosa el principal museo de Corea del Sur para celebrar su último disco

La banda femenina Blackpink ha convertido al principal museo de Corea del Sur en un punto de encuentro entre el K-pop y la cultura tradicional coreana, permitiendo que fanes de todo el mundo descubran reliquias históricas mientras disfrutan de su álbum más reciente, 'Deadline'. Más información