Pau Arenós y Patricio Ortiz

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Mini documental: 'El Motel: el señor Mercader, el señor Pla y el señor Subirós'

El 4 de junio de 1961, el cocinero Josep Mercader fundó en Figueres un restaurante de carretera, una institución que ha cumplido 65 años y que ha sido crucial para la evolución y el esplendor de la ‘cuina catalana’ y cuya historia se cuenta en el mini documental ‘El Motel: el señor Mercader, el señor Pla y el señor Subirós’, producido por el canal Gastro de EL PERIÓDICO. El trabajo se divide en varias partes: una entrevista con Jaume Subirós, heredero de Mercader, que murió tempranamente con 53 años, en la que explica desde la fundación del establecimiento hasta la actualidad, y cuatro recetas, elaboradas por Jordi Subirós Mercader. El título de la obra audiovisual se basa en el modo en el que el señor Subirós recuerda a Mercader y a Josep Pla, el escritor, cliente, amigo y, a veces, confidente: siempre que habla de ellos, precede el apellido con el sustantivo ‘señor’. Señor Mercader. Señor Pla.