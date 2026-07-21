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Yara, oficial de primera a los 25 años, sobre la creciente presencia femenina en la construcción: "Este oficio también es nuestro"

En el mundo de la construcción todavía existen muchos prejuicios por género o edad. Aunque sea un sector dominado por hombres séniors, cada vez hay más mujeres y también mucha gente joven que se involucran y quieren adentrarse en la construcción.

Según un artículo de la Fundación Laboral de la Construcción, en 2025, el sector de la construcción contaba con 166.833 mujeres afiliadas. Esta cifra representa el 11,5% del total de afiliados y es el mejor dato desde 2014. En otro artículo, esta fundación evidencia que solo el 9,1% de los trabajadores son jóvenes. Este tipo de datos son los que reivindica Yara en el podcast llamado Sector Oficios.

Yara, de tan solo 25 años, lleva 5 años siendo montadora de placa, aunque ya hace 7 años que entró al sector de la construcción. Además, fue la primera estudiante en prácticas que entró en su actual empresa, en la que ejerce como oficial de primera.