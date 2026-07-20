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La UE multa a AliExpress con 550 millones por comercializar productos ilegales y peligrosos.
Vídeo: Europa Press | Foto: Reuters
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La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma online, violando así sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). (Fuente: Comisión Europea) Más información