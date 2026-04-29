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Transportistas, taxistas y conductores de autobús podrán jubilarse antes: así cambia la ley desde este año

Después de años de reivindicaciones por parte del sector del transporte, el Gobierno aprobó un real decreto que abre la puerta a la jubilación anticipada para profesionales cuya actividad sea considerada penosa, peligrosa o de alta exigencia física. El texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de mayo, establece el marco para aplicar coeficientes reductores en la edad de retiro, lo que beneficiará a transportistas de mercancías, conductores de autobús, taxistas y otros colectivos clave para el sistema de movilidad en España. La norma contempla que la edad mínima de jubilación anticipada pueda situarse en los 62 años, aunque su aplicación concreta dependerá de varios factores, como el número de años cotizados y el tiempo efectivo trabajando en la actividad. Esta reforma, pendiente todavía de algunos aspectos legales, está previsto que entre en vigor en los próximos meses.