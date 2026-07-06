Secciones

Es noticia
Encuesta CISLes GavarresIncendio la BisbalLa ManadaBarcelonaBrasilPensiónBegoña GómezOla calorFeijóoTour de Francia 2026AlbañilLongevidad
instagramlinkedin
La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Seguridad Social deberá pagar la pensión de viuedad a una mujer casada en el extranjero pero que no llegó a formalizar en el registro civil español su matrimonio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la mujer, al considerar insuficientes los argumentos del Estado, que se negó a abonar la prestación al no aceptar como válido el documento oficial emitido por el Gobierno de Marruecos.

TEMAS