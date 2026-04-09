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Confirmado por la Seguridad Social: dará el alta de forma automática a todos los trabajadores que no cumplan estos requisitos

Durante una baja laboral motivada por una situación de incapacidad temporal a causa de una enfermedad o un accidente, los trabajadores tienen que cumplir con varios requisitos vinculados a su recuperación para que la baja sea válida, reciban las prestaciones correspondientes y eviten cualquier sanción. En caso contrario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede darles de alta de manera forzosa aunque no estén recuperados. El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido, según el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, por varias razones: cometer fraude obteniendo la baja de forma incorrecta, trabajar durante la baja aunque no sea pagado, no acudir a las revisiones médicas, o rechazar o interrumpir el tratamiento sin justificación. Más información