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Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y que no ve "anomalías" en los trenes

Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y que no ve "anomalías" en los trenes

Europa Press

Un nuevo informe de CIAF concluye que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y que no ve "anomalías" en los trenes

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La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado un nuevo informe ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, y concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión "la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318,681"