Ángel González

Mesa redonda: "De coste a ventaja: energía como plataforma industrial"

El de la transición energética es un camino de muy largo recorrido y en él han dado pasos desde las empresas de generación a las propias industrias consumidoras, además de comercializadoras o los hogares. Pero existe el riesgo de un atasco en esa ruta, de que ese transitar se pare porque no hay capacidad para atender la demanda. "Es imprescindible que se aumente la capacidad de inversión en redes, que es lo que nos va a permitir aprovechar todo tipo de fuentes de energía primaria", ha resumido el presidente de EDP, Manuel Menéndez.