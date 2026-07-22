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Manuel, un hombre que vive en un túnel oculto con comodidades

Manuel vive en un túnel por culpa de la vida que ha llevado desde que era adolescente. Esta historia la ha recogido Macías Padial en su canal de YouTube, en el que se dedica a escuchar las historias de todo tipo de gente, porque dice que le encanta conocer nuevas historias y dar voz a personas que tengan algo importante que contar. En uno de sus últimos vídeos, explica la dura historia de Manuel. Más información