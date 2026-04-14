EFE

La justicia europea cierra la puerta a que la Administración conceda plaza a los interinos como indefinidos no fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador. Más información