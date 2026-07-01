¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge"
Manu Mitru / Vídeo: EPC
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge" Más información
Últimos vídeos
Catástrofe en Venezuela