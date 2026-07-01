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Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge"

Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge"

Manu Mitru / Vídeo: EPC

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Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge"

Manu Mitru / Vídeo: EPC

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Hacienda aclara cuándo poner a un hijo o pareja de cotitular de una cuenta bancaria se considera donación: "La misma reflexión sirve para el cónyuge" Más información