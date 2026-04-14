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El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio

El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio

El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio. En la foto, cola de inmigrantes frente al Ayuntamiento de Valencia, en febrero del 2026. / ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS / VÍDEO: Europa Press

El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio

ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS / VÍDEO: Europa Press

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El Gobierno ha dado luz verde este martes al proceso de regularización extraordinaria de migrantes mediante el que espera conceder permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de personas. La Administración habilitará un total de 450 oficinas, entre sucursales de Correos, delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social u oficinas de extranjería, para tramitar el aluvión de solicitudes que espera desde el próximo jueves 16 de abril y hasta el 30 de junio Más información