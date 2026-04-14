El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio. En la foto, cola de inmigrantes frente al Ayuntamiento de Valencia, en febrero del 2026. / ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS / VÍDEO: Europa Press

El Gobierno abre 450 oficinas para regularizar a más de 500.000 migrantes antes del 30 de junio

El Gobierno ha dado luz verde este martes al proceso de regularización extraordinaria de migrantes mediante el que espera conceder permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de personas. La Administración habilitará un total de 450 oficinas, entre sucursales de Correos, delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social u oficinas de extranjería, para tramitar el aluvión de solicitudes que espera desde el próximo jueves 16 de abril y hasta el 30 de junio Más información