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Dubravka Šuica, comisaria europea del Mediterráneo: "El Mediterráneo es clave para la seguridad de la UE en plena guerra de Ucrania"

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Dubravka Šuica (Dubrovnik, 1957) es la primera comisaria europea para el Mediterráneo, una cartera creada por la Comisión de Ursula von der Leyen hace justo un año con el argumento de que mirar al sur es clave para la seguridad, la energía y la estabilidad de la UE en plena guerra de Ucrania. Política croata de centro-derecha, ha sido eurodiputada, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Democracia y Demografía, siempre bajo el paraguas del Partido Popular Europeo. En esta entrevista con EL PERIÓDICO, con motivo del 10º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, desgrana los límites de la cooperación con los países vecinos y el pulso geopolítico con Rusia y China.