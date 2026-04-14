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Bon Preu financia casi 100.000 comidas escolares tras recaudar 294.000 euros

El proyecto 'Una generació amb empenta' que el grupo de supermercados Bon Preu Esclat puso en marcha hace un año ha conseguido financiar 99.352 comidas escolares, una cifra que casi triplica la previsión inicial de los 36.000 menús que se habían estimado inicialmente. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de las entidades sociales Educo y Fundesplai, ha recaudado 294.093 euros, lo que ha permitido pagar el menú a 601 alumnos de educación infantil y primaria de 81 centros públicos y concertados de toda Catalunya. Más información