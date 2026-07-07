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Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
Sara Fernández García / PI STUDIO
MADRID
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El grueso de la herencia de Isak Andic está ya repartido. Como poco, los principales receptores de su fortuna ya han abonado a la Agencia Tributaria de Catalunya lo que corresponde del pertinente impuesto de sucesiones y donaciones, según ha publicado 'El Confidencial' y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Esto se sumaría a los aproximadamente 20 millones de euros de más que han transferido a la viuda del empresario multimillonario, fallecido hace año y medio tras caer por un barranco, suceso del que está acusado su primogénito, Jonathan Andic. Más información