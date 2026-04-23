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Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount por 94.000 millones

Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount por 94.000 millones

Europa Press

Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount por 94.000 millones

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Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) han dado el visto bueno a la operación por la que Paramount Skydance (PSKY) adquirirá la productora de Hollywood y que está cifrada en 110.000 millones de dólares. La junta extraordinaria de accionistas ha aprobado "mayoritariamente" la fusión y previsiblemente la operación se culminará en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias. Más información