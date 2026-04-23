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Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount por 94.000 millones

Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) han dado el visto bueno a la operación por la que Paramount Skydance (PSKY) adquirirá la productora de Hollywood y que está cifrada en 110.000 millones de dólares. La junta extraordinaria de accionistas ha aprobado "mayoritariamente" la fusión y previsiblemente la operación se culminará en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias. Más información