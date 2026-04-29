RFEF

El VAR de las bochornosas imágenes del final del Huesca - Zaragoza

Los instantes finales del Huesca 1-0 Zaragoza dejaron imágenes bochornosas y deleznables. El portero del equipo maño, Esteban Andrada, perdió completamente los papeles y le asestó un puñetazo en plena cara a Jorge Pulido, capitán del cuadro oscense, desatando una monumental tangana sobre el césped. Todo ello, delante del árbitro del partido, Dámaso Arcediano Monescillo, que trató de recogerlo todo para reflejarlo en la posterior acta y que se apliquen las sanciones pertinentes.