EFE

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La selección española ya vuela a Estados Unidos

La selección española, que anoche empató ante Irak (1-1) en el estadio Riazor, abandonó Galicia desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, con destino Nashville (Estados Unidos), para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Pasadas las diez y media de la mañana de este viernes partió la delegación española, que encabezada por el presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el 11 de junio. Más información