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Rafa Mir es condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir, actualmente en el Elche CF y anterior jugador del Valencia CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana Más información