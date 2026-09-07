FERRAN NADEU

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Puyal

Durante estos días se está celebrando los 50 años de las transmisiones del “futbol en català” que creó y arrancó Joaquim Maria Puyal en Ràdio Barcelona. Poco será todo lo bueno que se prescriba sobre el “Maestro Puyal”, tal y como lo bautizaba en directo José María García desde Madrid en Hora 25.

“El futbol en català” fue un formato que el periodista barcelonés se inventó en octubre de 1976 dando visibilidad al catalán, después de que en dos temporadas previas narrase los partidos para el 93.0 FM de Ràdio Barcelona que tanto Barça como Espanyol jugaban en el Camp Nou y Sarrià. Durante la misma etapa, por ejemplo, otros locutores hoy desaparecidos como Agustín Rodríguez o Fernández Abajo hicieron lo propio con los partidos que culés y periquitos disputaban fuera de sus estadios. Más información