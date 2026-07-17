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Pruebas completas en la Torre Glòries para la final del mundo de fútbol que dan a España como ganador
Desde el área de comunicación de la Torre Glòries informaron a El Periódico que "la iluminación de este jueves formaba parte de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto. Las comprobaciones se realizaron en el menor tiempo posible y duraron aproximadamente 15 minutos".
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