Secciones

Es noticia
Barcelona-NewcastlePrecio luzAP7Colonias escolaresFuncionariosCaixabankSant JordiRepsolLey prevención riesgosAna MilánRosalíaDía del PadrePrimavera
instagramlinkedin
Noa Lang sufre una amputación parcial del dedo en Anfield

Noa Lang sufre una amputación parcial del dedo en Anfield

@EskiAcikOnline

Noa Lang sufre una amputación parcial del dedo en Anfield

@EskiAcikOnline

RRSS WhatsAppCopiar URL

El incidente se produjo en los compases finales del encuentro, cuando trataba de proteger el balón para evitar que abandonara el terreno de juego. Sin embargo, la pelota terminó rebasando la línea de fondo y, en su intento por frenar la inercia, el jugador del Galatasaray se apoyó con la mano derecha en la valla publicitaria, donde sufrió la aputación parcial de un dedo. Más información

Últimos vídeos

TEMAS