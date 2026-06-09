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Moeve Fútbol Zone 1x29: ¿Batalla entre Madrid y Barça por Julián Álvarez?

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Moeve Fútbol Zone 1x29: ¿Batalla entre Madrid y Barça por Julián Álvarez?

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El mercado de fichajes se calienta y los rumores se disparan. Relacionan al Real Madrid directamente con Julián Álvarez, objetivo del Barça, después de que Florentino prometiera hacer una oferta de 150 millones de euros este mismo martes. Más información

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