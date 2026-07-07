Sara Fernández

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Mikel Merino recibe el balón con el que anotó el tanto del paso de España a cuartos

Después de convertirse en el héroe del partido con su gol decisivo frente a Portugal, y ataviado con el tradicional pañuelo rojo de las fiestas de san Fermín en Pamplona, el jugador español Mikel Merino recibió el balón con el que anotó el tanto de la clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo. Más información